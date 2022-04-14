Market Dominance (MD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Market Dominance (MD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.

Market Dominance (MD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Market Dominance (MD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Samlet udbud $ 550.73M $ 550.73M $ 550.73M Cirkulerende forsyning $ 550.73M $ 550.73M $ 550.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Alle tiders Høj: $ 0.01319383 $ 0.01319383 $ 0.01319383 Alle tiders Lav: $ 0.00057968 $ 0.00057968 $ 0.00057968 Nuværende pris: $ 0.00574672 $ 0.00574672 $ 0.00574672 Få mere at vide om Market Dominance (MD) pris

Market Dominance (MD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Market Dominance (MD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MD's tokenomics, kan du udforske MD tokens live-pris!

MD Prisprediktion Vil du vide, hvor MD måske er på vej hen? Vores MD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MD Tokens prisprediktion nu!

