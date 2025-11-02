Market Cap (MCAP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.70% Prisændring (7D) -15.82% Prisændring (7D) -15.82%

Market Cap (MCAP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MCAP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MCAPs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MCAP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.70% i løbet af 24 timer og -15.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Market Cap (MCAP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Cirkulationsforsyning 999.41M 999.41M 999.41M Samlet Udbud 999,411,286.301011 999,411,286.301011 999,411,286.301011

Den nuværende markedsværdi på Market Cap er $ 11.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MCAP er 999.41M, med et samlet udbud på 999411286.301011. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.34K.