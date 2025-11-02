Marine Moguls (MOGUL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 39.39 $ 39.39 $ 39.39 24H lav $ 41.94 $ 41.94 $ 41.94 24H høj 24H lav $ 39.39$ 39.39 $ 39.39 24H høj $ 41.94$ 41.94 $ 41.94 All Time High $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 Laveste pris $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -4.42% Prisændring (7D) -3.34% Prisændring (7D) -3.34%

Marine Moguls (MOGUL) realtidsprisen er $40.09. I løbet af de sidste 24 timer har MOGUL handlet mellem et lavpunkt på $ 39.39 og et højdepunkt på $ 41.94, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOGULs højeste pris nogensinde er $ 910.54, mens den laveste pris nogensinde er $ 32.47.

Når det gælder kortsigtet performance, MOGUL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -4.42% i løbet af 24 timer og -3.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Marine Moguls (MOGUL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 108.48K$ 108.48K $ 108.48K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 399.34K$ 399.34K $ 399.34K Cirkulationsforsyning 2.71K 2.71K 2.71K Samlet Udbud 9,962.0 9,962.0 9,962.0

Den nuværende markedsværdi på Marine Moguls er $ 108.48K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOGUL er 2.71K, med et samlet udbud på 9962.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 399.34K.