Marinade Staked SOL (MSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Marinade Staked SOL (MSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Marinade Staked SOL (MSOL) Information Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake. Officiel hjemmeside: https://marinade.finance/ Køb MSOL nu!

Marinade Staked SOL (MSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Marinade Staked SOL (MSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 904.19M $ 904.19M $ 904.19M Samlet udbud $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Cirkulerende forsyning $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 904.19M $ 904.19M $ 904.19M Alle tiders Høj: $ 363.77 $ 363.77 $ 363.77 Alle tiders Lav: $ 8.93 $ 8.93 $ 8.93 Nuværende pris: $ 255.51 $ 255.51 $ 255.51 Få mere at vide om Marinade Staked SOL (MSOL) pris

Marinade Staked SOL (MSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Marinade Staked SOL (MSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MSOL's tokenomics, kan du udforske MSOL tokens live-pris!

MSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor MSOL måske er på vej hen? Vores MSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MSOL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!