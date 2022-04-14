Marginswap (MFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Marginswap (MFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Marginswap (MFI) Information Marginswap is a decentralized trading protocol that natively supports overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. With Marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage. Margin trading is possible due to Bond lending, i.e., lenders supply crypto assets to the protocol, which traders borrow for their trades. Officiel hjemmeside: https://marginswap.finance/ Køb MFI nu!

Marginswap (MFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Marginswap (MFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 91.27K $ 91.27K $ 91.27K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 129.42K $ 129.42K $ 129.42K Alle tiders Høj: $ 3.93 $ 3.93 $ 3.93 Alle tiders Lav: $ 0.00965396 $ 0.00965396 $ 0.00965396 Nuværende pris: $ 0.01294091 $ 0.01294091 $ 0.01294091 Få mere at vide om Marginswap (MFI) pris

Marginswap (MFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Marginswap (MFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MFI's tokenomics, kan du udforske MFI tokens live-pris!

