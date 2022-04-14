Mare Finance (MARE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mare Finance (MARE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mare Finance (MARE) Information Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them. Officiel hjemmeside: https://mare.finance/ Køb MARE nu!

Mare Finance (MARE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mare Finance (MARE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.89K $ 8.89K $ 8.89K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 62.49M $ 62.49M $ 62.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.22K $ 14.22K $ 14.22K Alle tiders Høj: $ 0.603689 $ 0.603689 $ 0.603689 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00014225 $ 0.00014225 $ 0.00014225 Få mere at vide om Mare Finance (MARE) pris

Mare Finance (MARE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mare Finance (MARE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MARE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MARE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MARE's tokenomics, kan du udforske MARE tokens live-pris!

