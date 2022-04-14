Mantle Restaked ETH (CMETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mantle Restaked ETH (CMETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mantle Restaked ETH (CMETH) Information Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits. Officiel hjemmeside: https://www.mantle.xyz/meth Hvidbog: https://docs.mantle.xyz/meth Køb CMETH nu!

Mantle Restaked ETH (CMETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mantle Restaked ETH (CMETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 778.15M $ 778.15M $ 778.15M Samlet udbud $ 151.85K $ 151.85K $ 151.85K Cirkulerende forsyning $ 156.85K $ 156.85K $ 156.85K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 753.34M $ 753.34M $ 753.34M Alle tiders Høj: $ 5,101.42 $ 5,101.42 $ 5,101.42 Alle tiders Lav: $ 1,480.7 $ 1,480.7 $ 1,480.7 Nuværende pris: $ 4,961.07 $ 4,961.07 $ 4,961.07 Få mere at vide om Mantle Restaked ETH (CMETH) pris

Mantle Restaked ETH (CMETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mantle Restaked ETH (CMETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CMETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CMETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CMETH's tokenomics, kan du udforske CMETH tokens live-pris!

