MantaDAO (MNTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i MantaDAO (MNTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MantaDAO (MNTA) Information What is the project about? MantaDAO is a decentralized autonomous organization focused on creating revenue generating DeFi products and managing a profitable DAO treasury through without any centralized control. It currently has MantaSwap as its flagship product which is a cross-orderbook router built utilizing Kujira FIN. The DAO focuses on creating additional opportunities to generate revenue through investments or product development. What makes your project unique? MantaSwap currently contains a unique cross-orderbook router for Kujira FIN that allows for optimal low-slippage trades and access to APR yielding vaults. History of your project. MantaDAO was conceived in March 2023 with a successfuly testnet launch in April 2023 and mainnet launch on Kaiyo-1 in May 2023. What’s next for your project? MantaDAOs current roadmap includes developing further products, increasing liquidity and enhancing revenue streams to the DAO. What can your token be used for? MNTA is the governance token of the MantaDAO and can be staked in order to create proposals and vote on proposals within the DAO. These proposals can include treasury spends or ideas on where to direct development efforts. Officiel hjemmeside: https://mantadao.app Køb MNTA nu!

MantaDAO (MNTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MantaDAO (MNTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 65.00M $ 65.00M $ 65.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.97M $ 13.97M $ 13.97M Alle tiders Høj: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Alle tiders Lav: $ 0.070279 $ 0.070279 $ 0.070279 Nuværende pris: $ 0.139657 $ 0.139657 $ 0.139657 Få mere at vide om MantaDAO (MNTA) pris

MantaDAO (MNTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MantaDAO (MNTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MNTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MNTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MNTA's tokenomics, kan du udforske MNTA tokens live-pris!

MNTA Prisprediktion Vil du vide, hvor MNTA måske er på vej hen? Vores MNTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MNTA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!