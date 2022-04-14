Manta mETH (METH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Manta mETH (METH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Manta mETH (METH) Information mETH are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi. Officiel hjemmeside: https://cedefi.manta.network/

Manta mETH (METH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Manta mETH (METH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.99M $ 8.99M $ 8.99M Samlet udbud $ 1.94K $ 1.94K $ 1.94K Cirkulerende forsyning $ 1.94K $ 1.94K $ 1.94K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.99M $ 8.99M $ 8.99M Alle tiders Høj: $ 4,648.0 $ 4,648.0 $ 4,648.0 Alle tiders Lav: $ 1,408.84 $ 1,408.84 $ 1,408.84 Nuværende pris: $ 4,637.71 $ 4,637.71 $ 4,637.71 Få mere at vide om Manta mETH (METH) pris

Manta mETH (METH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Manta mETH (METH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal METH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange METH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår METH's tokenomics, kan du udforske METH tokens live-pris!

METH Prisprediktion Vil du vide, hvor METH måske er på vej hen? Vores METH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

