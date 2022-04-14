Manifold Finance (FOLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Manifold Finance (FOLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Manifold Finance (FOLD) Information Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal). Officiel hjemmeside: https://www.manifoldfinance.com/ Køb FOLD nu!

Manifold Finance (FOLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Manifold Finance (FOLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Samlet udbud $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Cirkulerende forsyning $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Alle tiders Høj: $ 103.27 $ 103.27 $ 103.27 Alle tiders Lav: $ 0.329747 $ 0.329747 $ 0.329747 Nuværende pris: $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 Få mere at vide om Manifold Finance (FOLD) pris

Manifold Finance (FOLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Manifold Finance (FOLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOLD's tokenomics, kan du udforske FOLD tokens live-pris!

