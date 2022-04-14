MANE (MANE) Tokenomics Få vigtig indsigt i MANE (MANE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MANE (MANE) Information $MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature. Officiel hjemmeside: https://www.themanetoken.com Hvidbog: https://themanetoken.com/docs/MANE_LightPaper.pdf Køb MANE nu!

MANE (MANE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MANE (MANE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.06K $ 33.06K $ 33.06K Samlet udbud $ 31.96M $ 31.96M $ 31.96M Cirkulerende forsyning $ 31.96M $ 31.96M $ 31.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.06K $ 33.06K $ 33.06K Alle tiders Høj: $ 0.05008 $ 0.05008 $ 0.05008 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00103433 $ 0.00103433 $ 0.00103433 Få mere at vide om MANE (MANE) pris

MANE (MANE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MANE (MANE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MANE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MANE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MANE's tokenomics, kan du udforske MANE tokens live-pris!

