MAMOON (MAMOON) Information Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon. This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform. Officiel hjemmeside: https://mamoon.wtf/ Køb MAMOON nu!

MAMOON (MAMOON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAMOON (MAMOON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.23K $ 10.23K $ 10.23K Samlet udbud $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Cirkulerende forsyning $ 959.81M $ 959.81M $ 959.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.66K $ 10.66K $ 10.66K Alle tiders Høj: $ 0.00053332 $ 0.00053332 $ 0.00053332 Alle tiders Lav: $ 0.00000827 $ 0.00000827 $ 0.00000827 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MAMOON (MAMOON) pris

MAMOON (MAMOON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAMOON (MAMOON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAMOON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAMOON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAMOON's tokenomics, kan du udforske MAMOON tokens live-pris!

