Malakai (MALAKAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Malakai (MALAKAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Malakai (MALAKAI) Information

Malakai is a meme-based cryptocurrency designed for community engagement and entertainment within the digital currency space. Inspired by popular meme culture, Malakai operates as a fun, accessible token, inviting both seasoned crypto enthusiasts and newcomers to participate in a lighthearted, community-driven economy. It leverages social media and internet trends to foster a strong and active user base, aiming to build value through widespread adoption and community support. While primarily for entertainment, Malakai emphasizes transparency and ease of use, aligning with the growing interest in decentralized, meme-inspired financial assets.

Officiel hjemmeside:
https://malakaisol.com/home

Malakai (MALAKAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Malakai (MALAKAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 23.95K
Samlet udbud
$ 999.42M
Cirkulerende forsyning
$ 999.42M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 23.95K
Alle tiders Høj:
$ 0.00347916
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Malakai (MALAKAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Malakai (MALAKAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MALAKAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MALAKAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MALAKAI's tokenomics, kan du udforske MALAKAI tokens live-pris!

MALAKAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor MALAKAI måske er på vej hen? Vores MALAKAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.