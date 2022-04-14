Malakai (MALAKAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Malakai (MALAKAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Malakai (MALAKAI) Information Malakai is a meme-based cryptocurrency designed for community engagement and entertainment within the digital currency space. Inspired by popular meme culture, Malakai operates as a fun, accessible token, inviting both seasoned crypto enthusiasts and newcomers to participate in a lighthearted, community-driven economy. It leverages social media and internet trends to foster a strong and active user base, aiming to build value through widespread adoption and community support. While primarily for entertainment, Malakai emphasizes transparency and ease of use, aligning with the growing interest in decentralized, meme-inspired financial assets. Officiel hjemmeside: https://malakaisol.com/home Køb MALAKAI nu!

Malakai (MALAKAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Malakai (MALAKAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.95K $ 23.95K $ 23.95K Samlet udbud $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M Cirkulerende forsyning $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.95K $ 23.95K $ 23.95K Alle tiders Høj: $ 0.00347916 $ 0.00347916 $ 0.00347916 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Malakai (MALAKAI) pris

Malakai (MALAKAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Malakai (MALAKAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MALAKAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MALAKAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MALAKAI's tokenomics, kan du udforske MALAKAI tokens live-pris!

