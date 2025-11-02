Make CRO Great Again (MCGA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00053385 24H lav $ 0.00055359 24H høj Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +1.02% Prisændring (7D) -9.12%

Make CRO Great Again (MCGA) realtidsprisen er $0.00054396. I løbet af de sidste 24 timer har MCGA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00053385 og et højdepunkt på $ 0.00055359, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MCGAs højeste pris nogensinde er $ 0.00270858, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00035438.

Når det gælder kortsigtet performance, MCGA har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +1.02% i løbet af 24 timer og -9.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Make CRO Great Again (MCGA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 543.96K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 543.96K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Make CRO Great Again er $ 543.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MCGA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 543.96K.