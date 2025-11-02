UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Make CRO Great Again pris i dag er 0.00054396 USD. Følg med i realtid MCGA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MCGA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Make CRO Great Again pris i dag er 0.00054396 USD. Følg med i realtid MCGA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MCGA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MCGA

MCGA Prisinfo

Hvad er MCGA

MCGA Officiel hjemmeside

MCGA Tokenomics

MCGA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Make CRO Great Again Logo

Make CRO Great Again Pris (MCGA)

Ikke noteret

1 MCGA til USD direkte pris:

$0.00054363
$0.00054363$0.00054363
+1.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Make CRO Great Again (MCGA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:07:10 (UTC+8)

Make CRO Great Again (MCGA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00053385
$ 0.00053385$ 0.00053385
24H lav
$ 0.00055359
$ 0.00055359$ 0.00055359
24H høj

$ 0.00053385
$ 0.00053385$ 0.00053385

$ 0.00055359
$ 0.00055359$ 0.00055359

$ 0.00270858
$ 0.00270858$ 0.00270858

$ 0.00035438
$ 0.00035438$ 0.00035438

-0.00%

+1.02%

-9.12%

-9.12%

Make CRO Great Again (MCGA) realtidsprisen er $0.00054396. I løbet af de sidste 24 timer har MCGA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00053385 og et højdepunkt på $ 0.00055359, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MCGAs højeste pris nogensinde er $ 0.00270858, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00035438.

Når det gælder kortsigtet performance, MCGA har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +1.02% i løbet af 24 timer og -9.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Make CRO Great Again (MCGA) Markedsinformation

$ 543.96K
$ 543.96K$ 543.96K

--
----

$ 543.96K
$ 543.96K$ 543.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Make CRO Great Again er $ 543.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MCGA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 543.96K.

Make CRO Great Again (MCGA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Make CRO Great Again til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Make CRO Great Again til USD $ -0.0002143928.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Make CRO Great Again til USD $ -0.0004124188.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Make CRO Great Again til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.02%
30 dage$ -0.0002143928-39.41%
60 dage$ -0.0004124188-75.81%
90 dage$ 0--

Hvad er Make CRO Great Again (MCGA)

MCGA - Make CRO Great Again Born from the ashes of the bear market, MCGA is the rallying cry of every CRO holder who remembers the glory days. This isn't just another memecoin - it's a movement powered by the legendary CROFam community. We witnessed $0.96. We survived the crash. We kept the faith. Now we're here to inject that 212 energy back into Cronos and remind everyone why CRO was destined for greatness. 100% community takeover. Just pure CROFam determination to pump life back into our beloved chain. Every holder is part of the mission. This is our chain. This is our time. This is MCGA.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Make CRO Great Again (MCGA) Ressource

Officiel hjemmeside

Make CRO Great Again Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Make CRO Great Again (MCGA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Make CRO Great Again (MCGA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Make CRO Great Again.

Tjek Make CRO Great Again prisprediktion nu!

MCGA til lokale valutaer

Make CRO Great Again (MCGA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Make CRO Great Again (MCGA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MCGA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Make CRO Great Again (MCGA)

Hvor meget er Make CRO Great Again (MCGA) værd i dag?
Den direkte MCGA pris i USD er 0.00054396 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MCGA til USD pris?
Den aktuelle pris på MCGAtil USD er $ 0.00054396. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Make CRO Great Again?
Markedsværdien for MCGA er $ 543.96K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MCGA?
Den cirkulerende forsyning af MCGA er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MCGA?
MCGA opnåede en ATH-pris på 0.00270858 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MCGA?
MCGA så en ATL-pris på 0.00035438 USD.
Hvad er handelsvolumen for MCGA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MCGA er -- USD.
Bliver MCGA højere i år?
MCGA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MCGA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:07:10 (UTC+8)

Make CRO Great Again (MCGA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,043.94
$110,043.94$110,043.94

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.23
$3,869.23$3,869.23

-0.67%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02818
$0.02818$0.02818

-6.22%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.76
$185.76$185.76

-0.35%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,043.94
$110,043.94$110,043.94

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.23
$3,869.23$3,869.23

-0.67%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.76
$185.76$185.76

-0.35%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.09
$72.09$72.09

+1.66%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.646
$19.646$19.646

+2.82%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07548
$0.07548$0.07548

+50.96%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005488
$0.00005488$0.00005488

+86.53%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000280
$0.000280$0.000280

+63.74%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032466
$0.0032466$0.0032466

+59.17%