MainnetZ (NETZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i MainnetZ (NETZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

MainnetZ (NETZ) Information MainnetZ stands as a beacon of innovation in the blockchain landscape. It’s not merely a new platform, but a vision to redefine the boundaries of blockchain capabilities. Rooted in a commitment to advancement, MainnetZ offers an ecosystem that seamlessly marries functionality with user-centric design. As we delve deeper into the digital era, blockchain remains an enigmatic tool with untapped potential. With MainnetZ, our objective is to illuminate this path. Central to our vision are: Simplicity: Demystifying blockchain, making it comprehensible and accessible to both tech aficionados and the wider public. Efficiency: Delivering rapid transactions without sacrificing the pillars of security or authenticity. Scalability: Crafting a malleable network, ready to accommodate and evolve with the burgeoning needs of a digital populace. Synergy: Promoting effortless integration with diverse systems, enabling a fluid and innovative user experience. Officiel hjemmeside: https://mainnetz.io/ Hvidbog: https://docs.mainnetz.io/#/ Køb NETZ nu!

MainnetZ (NETZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MainnetZ (NETZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 445.45K $ 445.45K $ 445.45K Samlet udbud $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Cirkulerende forsyning $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 445.45K $ 445.45K $ 445.45K Alle tiders Høj: $ 0.160515 $ 0.160515 $ 0.160515 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00040495 $ 0.00040495 $ 0.00040495 Få mere at vide om MainnetZ (NETZ) pris

MainnetZ (NETZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MainnetZ (NETZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NETZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NETZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NETZ's tokenomics, kan du udforske NETZ tokens live-pris!

NETZ Prisprediktion Vil du vide, hvor NETZ måske er på vej hen? Vores NETZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NETZ Tokens prisprediktion nu!

