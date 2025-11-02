UdvekslingDEX+
Den direkte Main Street USD pris i dag er 0.995999 USD. Følg med i realtid MSUSD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MSUSD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Main Street USD Pris (MSUSD)

1 MSUSD til USD direkte pris:

$0.996004
$0.996004
0.00%1D
Main Street USD (MSUSD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:07:04 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.99169
$ 0.99169
24H lav
$ 1.001
$ 1.001
24H høj

$ 0.99169
$ 0.99169

$ 1.001
$ 1.001

$ 2.0
$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364

-0.00%

+0.02%

+0.19%

+0.19%

Main Street USD (MSUSD) realtidsprisen er $0.995999. I løbet af de sidste 24 timer har MSUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.99169 og et højdepunkt på $ 1.001, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSUSDs højeste pris nogensinde er $ 2.0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.979364.

Når det gælder kortsigtet performance, MSUSD har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +0.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Main Street USD (MSUSD) Markedsinformation

$ 2.78M
$ 2.78M

--
--

$ 2.78M
$ 2.78M

2.80M
2.80M

2,795,962.951570748
2,795,962.951570748

Den nuværende markedsværdi på Main Street USD er $ 2.78M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSUSD er 2.80M, med et samlet udbud på 2795962.951570748. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.78M.

Main Street USD (MSUSD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Main Street USD til USD $ +0.00020489.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Main Street USD til USD $ -0.0040809067.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Main Street USD til USD $ -0.0050930408.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Main Street USD til USD $ -0.0026754852002982.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00020489+0.02%
30 dage$ -0.0040809067-0.40%
60 dage$ -0.0050930408-0.51%
90 dage$ -0.0026754852002982-0.26%

Hvad er Main Street USD (MSUSD)

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Main Street USD (MSUSD) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Main Street USD Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Main Street USD (MSUSD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Main Street USD (MSUSD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Main Street USD.

Tjek Main Street USD prisprediktion nu!

MSUSD til lokale valutaer

Main Street USD (MSUSD) Tokenomics

At forstå tokenomics for Main Street USD (MSUSD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MSUSD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Main Street USD (MSUSD)

Hvor meget er Main Street USD (MSUSD) værd i dag?
Den direkte MSUSD pris i USD er 0.995999 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MSUSD til USD pris?
Den aktuelle pris på MSUSDtil USD er $ 0.995999. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Main Street USD?
Markedsværdien for MSUSD er $ 2.78M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MSUSD?
Den cirkulerende forsyning af MSUSD er 2.80M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MSUSD?
MSUSD opnåede en ATH-pris på 2.0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MSUSD?
MSUSD så en ATL-pris på 0.979364 USD.
Hvad er handelsvolumen for MSUSD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MSUSD er -- USD.
Bliver MSUSD højere i år?
MSUSD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MSUSD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:07:04 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

