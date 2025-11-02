Main Street USD (MSUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.99169 $ 0.99169 $ 0.99169 24H lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H høj 24H lav $ 0.99169$ 0.99169 $ 0.99169 24H høj $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Laveste pris $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) +0.19% Prisændring (7D) +0.19%

Main Street USD (MSUSD) realtidsprisen er $0.995999. I løbet af de sidste 24 timer har MSUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.99169 og et højdepunkt på $ 1.001, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSUSDs højeste pris nogensinde er $ 2.0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.979364.

Når det gælder kortsigtet performance, MSUSD har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +0.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Main Street USD (MSUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Cirkulationsforsyning 2.80M 2.80M 2.80M Samlet Udbud 2,795,962.951570748 2,795,962.951570748 2,795,962.951570748

Den nuværende markedsværdi på Main Street USD er $ 2.78M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSUSD er 2.80M, med et samlet udbud på 2795962.951570748. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.78M.