Main Character (MAIN) Information F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token. Officiel hjemmeside: https://x.com/mainsolcto Køb MAIN nu!

Main Character (MAIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Main Character (MAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.10K $ 21.10K $ 21.10K Samlet udbud $ 931.98M $ 931.98M $ 931.98M Cirkulerende forsyning $ 931.98M $ 931.98M $ 931.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.10K $ 21.10K $ 21.10K Alle tiders Høj: $ 0.0041142 $ 0.0041142 $ 0.0041142 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Main Character (MAIN) pris

Main Character (MAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Main Character (MAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAIN's tokenomics, kan du udforske MAIN tokens live-pris!

