Main Character Energy (MCEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Main Character Energy (MCEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Main Character Energy (MCEN) Information The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience. Officiel hjemmeside: https://maincharacterenergy.club/ Køb MCEN nu!

Main Character Energy (MCEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Main Character Energy (MCEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.35K $ 34.35K $ 34.35K Samlet udbud $ 998.45M $ 998.45M $ 998.45M Cirkulerende forsyning $ 998.45M $ 998.45M $ 998.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.35K $ 34.35K $ 34.35K Alle tiders Høj: $ 0.00449789 $ 0.00449789 $ 0.00449789 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Main Character Energy (MCEN) pris

Main Character Energy (MCEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Main Character Energy (MCEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MCEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MCEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MCEN's tokenomics, kan du udforske MCEN tokens live-pris!

MCEN Prisprediktion Vil du vide, hvor MCEN måske er på vej hen? Vores MCEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MCEN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!