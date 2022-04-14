maicrotrader (MAICRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i maicrotrader (MAICRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

maicrotrader (MAICRO) Information maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees. Officiel hjemmeside: https://www.maicrotrader.com Hvidbog: https://docs.maicrotrader.com Køb MAICRO nu!

maicrotrader (MAICRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for maicrotrader (MAICRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Alle tiders Høj: $ 0.0052362 $ 0.0052362 $ 0.0052362 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00237372 $ 0.00237372 $ 0.00237372 Få mere at vide om maicrotrader (MAICRO) pris

maicrotrader (MAICRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for maicrotrader (MAICRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAICRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAICRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAICRO's tokenomics, kan du udforske MAICRO tokens live-pris!

MAICRO Prisprediktion Vil du vide, hvor MAICRO måske er på vej hen? Vores MAICRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAICRO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!