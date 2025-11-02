UdvekslingDEX+
Den direkte Mahina Token pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MHNA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MHNA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mahina Token Logo

Mahina Token Pris (MHNA)

Ikke noteret

1 MHNA til USD direkte pris:

$0.00040431
$0.00040431
+0.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Mahina Token (MHNA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:06:57 (UTC+8)

Mahina Token (MHNA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.04%

+0.77%

-34.74%

-34.74%

Mahina Token (MHNA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MHNA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MHNAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MHNA har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, +0.77% i løbet af 24 timer og -34.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mahina Token (MHNA) Markedsinformation

$ 4.05M
$ 4.05M

--
--

$ 4.05M
$ 4.05M

10.00B
10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Mahina Token er $ 4.05M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MHNA er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.05M.

Mahina Token (MHNA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Mahina Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Mahina Token til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Mahina Token til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Mahina Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.77%
30 dage$ 0-25.07%
60 dage$ 0-13.31%
90 dage$ 0--

Hvad er Mahina Token (MHNA)

Mahina Token is a groundbreaking project aimed at disrupting the financial services industry. They are dedicated to supporting the growth and elevation of qualified women financial advisors through event marketing, strategic partnerships, and a comprehensive tokenomic model.

By acquiring the Mahina Token, you'll not only support the growth and expansion of the Akamai Inspiration Fund but also benefit from a well balanced tokenomic model designed for long-term growth and stability. Your acquisition of the Mahina Token will contribute to the ongoing development of the project, empowering countless individuals with access to life-changing information and financial planning assistance. These seminars, in turn, will enhance the performance of the Akamai Advisors Group, creating a positive feedback loop where the group's success feeds back into the token itself. This revenue generating mechanism ensures a sustainable and mutually beneficial ecosystem for both the Mahina token holders and the Akamai Advisors Group.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Mahina Token (MHNA) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Mahina Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Mahina Token (MHNA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Mahina Token (MHNA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Mahina Token.

Tjek Mahina Token prisprediktion nu!

MHNA til lokale valutaer

Mahina Token (MHNA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Mahina Token (MHNA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MHNA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Mahina Token (MHNA)

Hvor meget er Mahina Token (MHNA) værd i dag?
Den direkte MHNA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MHNA til USD pris?
Den aktuelle pris på MHNAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Mahina Token?
Markedsværdien for MHNA er $ 4.05M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MHNA?
Den cirkulerende forsyning af MHNA er 10.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MHNA?
MHNA opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MHNA?
MHNA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MHNA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MHNA er -- USD.
Bliver MHNA højere i år?
MHNA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MHNA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:06:57 (UTC+8)

Mahina Token (MHNA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,036.43

$3,869.22

$0.02842

$185.76

$1.0003

$110,036.43

$3,869.22

$185.76

$72.10

$19.640

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07555

$0.000000000000000000000017

$0.00005532

$0.0023

$0.000279

$0.0032466

