Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Information Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. Officiel hjemmeside: https://magnus.arcadiagames.io/ Køb MAGNUS nu!

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.95K $ 22.95K $ 22.95K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 550.00M $ 550.00M $ 550.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.72K $ 41.72K $ 41.72K Alle tiders Høj: $ 0.00362559 $ 0.00362559 $ 0.00362559 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) pris

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAGNUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAGNUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAGNUS's tokenomics, kan du udforske MAGNUS tokens live-pris!

