Magnify Cash (MAG) Information Magnify Cash makes lending and borrowing easy and secure with Decentralized Credit Markets (DCMs). Officiel hjemmeside: https://www.magnify.cash/ Hvidbog: https://www.magnify.cash/whitepaper Køb MAG nu!

Magnify Cash (MAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Magnify Cash (MAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 92.84K $ 92.84K $ 92.84K Samlet udbud $ 880.00M $ 880.00M $ 880.00M Cirkulerende forsyning $ 809.27M $ 809.27M $ 809.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.95K $ 100.95K $ 100.95K Alle tiders Høj: $ 0.00380421 $ 0.00380421 $ 0.00380421 Alle tiders Lav: $ 0.00009191 $ 0.00009191 $ 0.00009191 Nuværende pris: $ 0.00011475 $ 0.00011475 $ 0.00011475 Få mere at vide om Magnify Cash (MAG) pris

Magnify Cash (MAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Magnify Cash (MAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAG's tokenomics, kan du udforske MAG tokens live-pris!

MAG Prisprediktion Vil du vide, hvor MAG måske er på vej hen? Vores MAG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAG Tokens prisprediktion nu!

