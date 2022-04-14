Magnetix (MAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Magnetix (MAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Magnetix (MAG) Information Magnetix (MAG) is a neuro religion that fuses the Law of Attraction with blockchain technology to create abundance. By practicing gratitude, visualization, and group manifestation, we strengthen our collective energy to attract opportunities and financial growth. The Magnetix Coin (MAG) serves as a symbol of focused intention and innovation, empowering individuals to manifest prosperity and success. Officiel hjemmeside: https://magnetixcoin.com/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1IhrsaLdEwhVVeorZnUNZP5gTRuJFGiBiMSkM5ZuAqQs/edit?usp=drive_link Køb MAG nu!

Magnetix (MAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Magnetix (MAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 267.19K $ 267.19K $ 267.19K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 267.19K $ 267.19K $ 267.19K Alle tiders Høj: $ 0.03574572 $ 0.03574572 $ 0.03574572 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026719 $ 0.00026719 $ 0.00026719 Få mere at vide om Magnetix (MAG) pris

Magnetix (MAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Magnetix (MAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAG's tokenomics, kan du udforske MAG tokens live-pris!

