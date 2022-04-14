MAGNET6900 ($🧲6900) Tokenomics Få vigtig indsigt i MAGNET6900 ($🧲6900), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MAGNET6900 ($🧲6900) Information MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success! Officiel hjemmeside: https://spx6900.club Køb $🧲6900 nu!

MAGNET6900 ($🧲6900) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAGNET6900 ($🧲6900), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.64K $ 3.64K $ 3.64K Samlet udbud $ 68,790.61T $ 68,790.61T $ 68,790.61T Cirkulerende forsyning $ 68,790.61T $ 68,790.61T $ 68,790.61T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.64K $ 3.64K $ 3.64K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MAGNET6900 ($🧲6900) pris

MAGNET6900 ($🧲6900) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAGNET6900 ($🧲6900) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $🧲6900 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $🧲6900 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $🧲6900's tokenomics, kan du udforske $🧲6900 tokens live-pris!

$🧲6900 Prisprediktion Vil du vide, hvor $🧲6900 måske er på vej hen? Vores $🧲6900 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $🧲6900 Tokens prisprediktion nu!

