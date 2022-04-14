Magic USDC Generator (MUG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Magic USDC Generator (MUG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Magic USDC Generator (MUG) Information Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time. Officiel hjemmeside: https://magicusdcgenerator.com/ Køb MUG nu!

Magic USDC Generator (MUG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Magic USDC Generator (MUG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.49K $ 3.49K $ 3.49K Samlet udbud $ 956.02M $ 956.02M $ 956.02M Cirkulerende forsyning $ 942.29M $ 942.29M $ 942.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.54K $ 3.54K $ 3.54K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Magic USDC Generator (MUG) pris

Magic USDC Generator (MUG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Magic USDC Generator (MUG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUG's tokenomics, kan du udforske MUG tokens live-pris!

