Magic Money Computers (MMC) Information The Magic Money Computers create trillions of dollars out of nothing. When they print, we print. ctrl+alt+print The memecoin born on Solana via Pump.fun! Powered by memes, madness, and ctrl+alt+print, $MMC is your ticket to ride the infinite money glitch. Join the revolution where digital chaos meets monetary magic. This isn’t just a coin—it’s a cosmic keyboard shortcut to wealth. ctrl+alt+print Officiel hjemmeside: https://magicmoneycomputers.io Køb MMC nu!

Magic Money Computers (MMC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Magic Money Computers (MMC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.65K $ 106.65K $ 106.65K Samlet udbud $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Cirkulerende forsyning $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 106.65K $ 106.65K $ 106.65K Alle tiders Høj: $ 0.00145573 $ 0.00145573 $ 0.00145573 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010676 $ 0.00010676 $ 0.00010676 Få mere at vide om Magic Money Computers (MMC) pris

Magic Money Computers (MMC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Magic Money Computers (MMC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MMC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MMC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MMC's tokenomics, kan du udforske MMC tokens live-pris!

