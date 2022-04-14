Magic Money Computers (MMC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Magic Money Computers (MMC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Magic Money Computers (MMC) Information

The Magic Money Computers create trillions of dollars out of nothing. When they print, we print. ctrl+alt+print

The memecoin born on Solana via Pump.fun! Powered by memes, madness, and ctrl+alt+print, $MMC is your ticket to ride the infinite money glitch.

Join the revolution where digital chaos meets monetary magic.

This isn’t just a coin—it’s a cosmic keyboard shortcut to wealth. ctrl+alt+print

https://magicmoneycomputers.io

Magic Money Computers (MMC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Magic Money Computers (MMC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

$ 106.65K
$ 106.65K
$ 998.84M
$ 998.84M
$ 998.84M
$ 998.84M
$ 106.65K
$ 106.65K
$ 0.00145573
$ 0.00145573
$ 0
$ 0
$ 0.00010676
$ 0.00010676

Magic Money Computers (MMC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Magic Money Computers (MMC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MMC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MMC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MMC's tokenomics, kan du udforske MMC tokens live-pris!

MMC Prisprediktion

Vil du vide, hvor MMC måske er på vej hen? Vores MMC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.