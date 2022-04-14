Magaverse (MVRS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Magaverse (MVRS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Magaverse (MVRS) Information MVRS is a community-driven token built on the Solana blockchain, designed to represent resilience, unity, and a shared vision for the future. Initially launched on Pump.fun, the project faced challenges due to the actions of its original developer, who dumped their holdings. The community stepped in to reclaim and rebuild the token, creating a narrative of collective strength and leadership. With a total supply of 1 billion tokens and 100% of the circulating supply distributed, MVRS emphasizes transparency and trust. Its liquidity is secured, with a significant portion burned to maintain value stability. The project also seeks to establish a cultural movement inspired by themes of progress, resilience, and pride. MVRS operates on the Solana blockchain, leveraging its fast and low-cost transaction capabilities to provide users with a seamless experience. The token aims to foster a community of individuals who believe in strength, innovation, and the potential of decentralized technologies to drive meaningful change. Officiel hjemmeside: https://mvrs.wtf Køb MVRS nu!

Magaverse (MVRS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Magaverse (MVRS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 102.49K $ 102.49K $ 102.49K Samlet udbud $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Cirkulerende forsyning $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 102.49K $ 102.49K $ 102.49K Alle tiders Høj: $ 0.082133 $ 0.082133 $ 0.082133 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000102 $ 0.000102 $ 0.000102 Få mere at vide om Magaverse (MVRS) pris

Magaverse (MVRS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Magaverse (MVRS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MVRS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MVRS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MVRS's tokenomics, kan du udforske MVRS tokens live-pris!

