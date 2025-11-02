UdvekslingDEX+
Den direkte Magallaneer pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MAGAL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MAGAL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MAGAL

MAGAL Prisinfo

Hvad er MAGAL

MAGAL Officiel hjemmeside

MAGAL Tokenomics

MAGAL Prisprognose

Magallaneer Logo

Magallaneer Pris (MAGAL)

Ikke noteret

1 MAGAL til USD direkte pris:

$0.0003185
-1.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Magallaneer (MAGAL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:06:50 (UTC+8)

Magallaneer (MAGAL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0.00114614
$ 0
+1.78%

-1.21%

-14.57%

-14.57%

Magallaneer (MAGAL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MAGAL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAGALs højeste pris nogensinde er $ 0.00114614, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MAGAL har ændret sig med +1.78% i løbet af den sidste time, -1.21% i løbet af 24 timer og -14.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Magallaneer (MAGAL) Markedsinformation

$ 318.42K
--
$ 318.42K
999.74M
999,738,989.608949
Den nuværende markedsværdi på Magallaneer er $ 318.42K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAGAL er 999.74M, med et samlet udbud på 999738989.608949. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 318.42K.

Magallaneer (MAGAL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Magallaneer til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Magallaneer til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Magallaneer til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Magallaneer til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.21%
30 dage$ 0-48.77%
60 dage$ 0-56.93%
90 dage$ 0--

Hvad er Magallaneer (MAGAL)

It is the first ever treasure hunt memecoin inspired by Shiba Pirates exploring the web3 sea. It is a memecoin but will generate value to its holders by providing exclusive clues to finding hidden treasures (airdrops) online. We are the very early stage with a Market cap of 60K reached in just 3 days. It is built on the Solana blockchain and is going to continue to be in Solana, we have no immediate plans of building our own blockchain.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Magallaneer (MAGAL) Ressource

Officiel hjemmeside

Magallaneer Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Magallaneer (MAGAL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Magallaneer (MAGAL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Magallaneer.

Tjek Magallaneer prisprediktion nu!

MAGAL til lokale valutaer

Magallaneer (MAGAL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Magallaneer (MAGAL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MAGAL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Magallaneer (MAGAL)

Hvor meget er Magallaneer (MAGAL) værd i dag?
Den direkte MAGAL pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MAGAL til USD pris?
Den aktuelle pris på MAGALtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Magallaneer?
Markedsværdien for MAGAL er $ 318.42K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MAGAL?
Den cirkulerende forsyning af MAGAL er 999.74M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MAGAL?
MAGAL opnåede en ATH-pris på 0.00114614 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MAGAL?
MAGAL så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MAGAL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MAGAL er -- USD.
Bliver MAGAL højere i år?
MAGAL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MAGAL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:06:50 (UTC+8)

Magallaneer (MAGAL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

