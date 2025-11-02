UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte MAFIA AI by Virtuals pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MAFIA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MAFIA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte MAFIA AI by Virtuals pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MAFIA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MAFIA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MAFIA

MAFIA Prisinfo

Hvad er MAFIA

MAFIA Officiel hjemmeside

MAFIA Tokenomics

MAFIA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

MAFIA AI by Virtuals Logo

MAFIA AI by Virtuals Pris (MAFIA)

Ikke noteret

1 MAFIA til USD direkte pris:

$0.00016743
$0.00016743$0.00016743
+36.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:06:40 (UTC+8)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.86%

+36.01%

+55.39%

+55.39%

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MAFIA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAFIAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MAFIA har ændret sig med +2.86% i løbet af den sidste time, +36.01% i løbet af 24 timer og +55.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Markedsinformation

$ 85.40K
$ 85.40K$ 85.40K

--
----

$ 170.80K
$ 170.80K$ 170.80K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MAFIA AI by Virtuals er $ 85.40K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAFIA er 500.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 170.80K.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af MAFIA AI by Virtuals til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af MAFIA AI by Virtuals til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af MAFIA AI by Virtuals til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af MAFIA AI by Virtuals til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+36.01%
30 dage$ 0+36.96%
60 dage$ 0-7.87%
90 dage$ 0--

Hvad er MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Ressource

Officiel hjemmeside

MAFIA AI by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MAFIA AI by Virtuals.

Tjek MAFIA AI by Virtuals prisprediktion nu!

MAFIA til lokale valutaer

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Tokenomics

At forstå tokenomics for MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MAFIA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Hvor meget er MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) værd i dag?
Den direkte MAFIA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MAFIA til USD pris?
Den aktuelle pris på MAFIAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MAFIA AI by Virtuals?
Markedsværdien for MAFIA er $ 85.40K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MAFIA?
Den cirkulerende forsyning af MAFIA er 500.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MAFIA?
MAFIA opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MAFIA?
MAFIA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MAFIA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MAFIA er -- USD.
Bliver MAFIA højere i år?
MAFIA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MAFIA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:06:40 (UTC+8)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,039.18
$110,039.18$110,039.18

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.22
$3,869.22$3,869.22

-0.67%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02842
$0.02842$0.02842

-5.42%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.77
$185.77$185.77

-0.34%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,039.18
$110,039.18$110,039.18

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.22
$3,869.22$3,869.22

-0.67%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.77
$185.77$185.77

-0.34%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.02
$72.02$72.02

+1.56%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.654
$19.654$19.654

+2.86%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07555
$0.07555$0.07555

+51.10%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005570
$0.00005570$0.00005570

+89.32%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032748
$0.0032748$0.0032748

+60.55%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000280
$0.000280$0.000280

+63.74%