Made In USA (MADE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Made In USA (MADE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Made In USA (MADE) Information The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans.. Officiel hjemmeside: https://madeinusa.inc/ Køb MADE nu!

Made In USA (MADE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Made In USA (MADE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 413.43K Samlet udbud $ 349.99M Cirkulerende forsyning $ 349.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 413.43K Alle tiders Høj: $ 0.0012994 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00118126

Made In USA (MADE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Made In USA (MADE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MADE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MADE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MADE's tokenomics, kan du udforske MADE tokens live-pris!

MADE Prisprediktion Vil du vide, hvor MADE måske er på vej hen? Vores MADE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

