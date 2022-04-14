Made In USA (MADE) Tokenomics

Made In USA (MADE) Information

The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses.

Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..

Made In USA (MADE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Made In USA (MADE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 413.43K
Samlet udbud
$ 349.99M
Cirkulerende forsyning
$ 349.99M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 413.43K
Alle tiders Høj:
$ 0.0012994
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00118126
Made In USA (MADE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Made In USA (MADE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MADE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MADE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MADE's tokenomics, kan du udforske MADE tokens live-pris!

