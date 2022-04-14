Mad Meerkat Optimizer (MMO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mad Meerkat Optimizer (MMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Information MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity! Officiel hjemmeside: https://vaults.mm.finance/vault Køb MMO nu!

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mad Meerkat Optimizer (MMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 97.21K $ 97.21K $ 97.21K Samlet udbud $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Cirkulerende forsyning $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 97.64K $ 97.64K $ 97.64K Alle tiders Høj: $ 17.41 $ 17.41 $ 17.41 Alle tiders Lav: $ 0.00964444 $ 0.00964444 $ 0.00964444 Nuværende pris: $ 0.02025962 $ 0.02025962 $ 0.02025962 Få mere at vide om Mad Meerkat Optimizer (MMO) pris

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mad Meerkat Optimizer (MMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MMO's tokenomics, kan du udforske MMO tokens live-pris!

