Mad Bears Club (MBC) Information Officiel hjemmeside: https://madbears.club/ Hvidbog: https://whitepaper.madbears.club/ Køb MBC nu!

Mad Bears Club (MBC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mad Bears Club (MBC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.09K $ 8.09K $ 8.09K Samlet udbud $ 89.91K $ 89.91K $ 89.91K Cirkulerende forsyning $ 89.91K $ 89.91K $ 89.91K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.09K $ 8.09K $ 8.09K Alle tiders Høj: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Alle tiders Lav: $ 0.063088 $ 0.063088 $ 0.063088 Nuværende pris: $ 0.089967 $ 0.089967 $ 0.089967 Få mere at vide om Mad Bears Club (MBC) pris

Mad Bears Club (MBC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mad Bears Club (MBC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MBC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MBC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MBC's tokenomics, kan du udforske MBC tokens live-pris!

