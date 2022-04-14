MacaronSwap (MCRN) Tokenomics Få vigtig indsigt i MacaronSwap (MCRN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MacaronSwap (MCRN) Information Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees. Officiel hjemmeside: https://macaronswap.finance/ Køb MCRN nu!

MacaronSwap (MCRN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MacaronSwap (MCRN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.31K $ 7.31K $ 7.31K Samlet udbud $ 7.70M $ 7.70M $ 7.70M Cirkulerende forsyning $ 824.46K $ 824.46K $ 824.46K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.25K $ 68.25K $ 68.25K Alle tiders Høj: $ 10.39 $ 10.39 $ 10.39 Alle tiders Lav: $ 0.00794412 $ 0.00794412 $ 0.00794412 Nuværende pris: $ 0.00886332 $ 0.00886332 $ 0.00886332 Få mere at vide om MacaronSwap (MCRN) pris

MacaronSwap (MCRN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MacaronSwap (MCRN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MCRN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MCRN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MCRN's tokenomics, kan du udforske MCRN tokens live-pris!

MCRN Prisprediktion Vil du vide, hvor MCRN måske er på vej hen? Vores MCRN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MCRN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!