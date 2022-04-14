Lyra Finance (LYRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lyra Finance (LYRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lyra Finance (LYRA) Information Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: Depositing in the security module to backstop the protocol.

Used for governance votes to determine how network resources are allocated.

Lyra Finance (LYRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lyra Finance (LYRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 275.49K $ 275.49K $ 275.49K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 623.63M $ 623.63M $ 623.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 441.75K $ 441.75K $ 441.75K Alle tiders Høj: $ 0.677963 $ 0.677963 $ 0.677963 Alle tiders Lav: $ 0.00022718 $ 0.00022718 $ 0.00022718 Nuværende pris: $ 0.00044188 $ 0.00044188 $ 0.00044188 Få mere at vide om Lyra Finance (LYRA) pris

Lyra Finance (LYRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lyra Finance (LYRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LYRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LYRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LYRA's tokenomics, kan du udforske LYRA tokens live-pris!

