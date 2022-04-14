Lynk Coin (LYNK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lynk Coin (LYNK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lynk Coin (LYNK) Information $LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders. Officiel hjemmeside: https://holdlynk.xyz Køb LYNK nu!

Lynk Coin (LYNK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lynk Coin (LYNK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Samlet udbud $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Cirkulerende forsyning $ 233.46M $ 233.46M $ 233.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.99M $ 4.99M $ 4.99M Alle tiders Høj: $ 0.069168 $ 0.069168 $ 0.069168 Alle tiders Lav: $ 0.00343536 $ 0.00343536 $ 0.00343536 Nuværende pris: $ 0.00495172 $ 0.00495172 $ 0.00495172 Få mere at vide om Lynk Coin (LYNK) pris

Lynk Coin (LYNK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lynk Coin (LYNK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LYNK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LYNK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LYNK's tokenomics, kan du udforske LYNK tokens live-pris!

LYNK Prisprediktion Vil du vide, hvor LYNK måske er på vej hen? Vores LYNK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LYNK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!