Lympo Market (LMT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00046902 $ 0.00046902 $ 0.00046902 24H lav $ 0.00047533 $ 0.00047533 $ 0.00047533 24H høj 24H lav $ 0.00046902$ 0.00046902 $ 0.00046902 24H høj $ 0.00047533$ 0.00047533 $ 0.00047533 All Time High $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 Laveste pris $ 0.00009641$ 0.00009641 $ 0.00009641 Prisændring (1H) +0.11% Prisændring (1D) +0.60% Prisændring (7D) -2.44% Prisændring (7D) -2.44%

Lympo Market (LMT) realtidsprisen er $0.00047355. I løbet af de sidste 24 timer har LMT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00046902 og et højdepunkt på $ 0.00047533, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LMTs højeste pris nogensinde er $ 1.76, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00009641.

Når det gælder kortsigtet performance, LMT har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, +0.60% i løbet af 24 timer og -2.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lympo Market (LMT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 73.52K$ 73.52K $ 73.52K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 591.94K$ 591.94K $ 591.94K Cirkulationsforsyning 155.25M 155.25M 155.25M Samlet Udbud 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Lympo Market er $ 73.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LMT er 155.25M, med et samlet udbud på 1250000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 591.94K.