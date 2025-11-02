UdvekslingDEX+
Den direkte Luntra Infrastructure pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid $LUNTRA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk $LUNTRA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Luntra Infrastructure Pris ($LUNTRA)

1 $LUNTRA til USD direkte pris:

Disse token-data stammer fra tredjeparter.
Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Live prisdiagram
Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Prisoplysninger (USD)

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har $LUNTRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $LUNTRAs højeste pris nogensinde er $ 0.00372154, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, $LUNTRA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.30% i løbet af 24 timer og -0.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Luntra Infrastructure er $ 13.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $LUNTRA er 820.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.05K.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Luntra Infrastructure til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Luntra Infrastructure til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Luntra Infrastructure til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Luntra Infrastructure til USD $ 0.

Hvad er Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Ressource

Luntra Infrastructure Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Luntra Infrastructure ($LUNTRA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Luntra Infrastructure ($LUNTRA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Luntra Infrastructure.

Tjek Luntra Infrastructure prisprediktion nu!

$LUNTRA til lokale valutaer

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Luntra Infrastructure ($LUNTRA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om $LUNTRA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Hvor meget er Luntra Infrastructure ($LUNTRA) værd i dag?
Den direkte $LUNTRA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle $LUNTRA til USD pris?
Den aktuelle pris på $LUNTRAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Luntra Infrastructure?
Markedsværdien for $LUNTRA er $ 13.98K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af $LUNTRA?
Den cirkulerende forsyning af $LUNTRA er 820.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på $LUNTRA?
$LUNTRA opnåede en ATH-pris på 0.00372154 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på $LUNTRA?
$LUNTRA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for $LUNTRA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for $LUNTRA er -- USD.
Bliver $LUNTRA højere i år?
$LUNTRA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se $LUNTRA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Vigtige brancheopdateringer

11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

