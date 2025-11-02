Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00372154$ 0.00372154 $ 0.00372154 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.30% Prisændring (7D) -0.28% Prisændring (7D) -0.28%

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har $LUNTRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $LUNTRAs højeste pris nogensinde er $ 0.00372154, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, $LUNTRA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.30% i løbet af 24 timer og -0.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 17.05K$ 17.05K $ 17.05K Cirkulationsforsyning 820.00M 820.00M 820.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Luntra Infrastructure er $ 13.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $LUNTRA er 820.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.05K.