Lunos (UNO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00149342 $ 0.00149342 $ 0.00149342 24H lav $ 0.00153413 $ 0.00153413 $ 0.00153413 24H høj 24H lav $ 0.00149342$ 0.00149342 $ 0.00149342 24H høj $ 0.00153413$ 0.00153413 $ 0.00153413 All Time High $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Laveste pris $ 0.00148542$ 0.00148542 $ 0.00148542 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) -0.25% Prisændring (7D) -14.92% Prisændring (7D) -14.92%

Lunos (UNO) realtidsprisen er $0.00149925. I løbet af de sidste 24 timer har UNO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00149342 og et højdepunkt på $ 0.00153413, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UNOs højeste pris nogensinde er $ 1.24, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00148542.

Når det gælder kortsigtet performance, UNO har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, -0.25% i løbet af 24 timer og -14.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lunos (UNO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 347.83K$ 347.83K $ 347.83K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 475.99K$ 475.99K $ 475.99K Cirkulationsforsyning 231.99M 231.99M 231.99M Samlet Udbud 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

Den nuværende markedsværdi på Lunos er $ 347.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UNO er 231.99M, med et samlet udbud på 317470452.8070446. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 475.99K.