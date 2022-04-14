LunarCrush (LUNR) Tokenomics Få vigtig indsigt i LunarCrush (LUNR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LunarCrush (LUNR) Information $Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit. Officiel hjemmeside: https://lunarcrush.com/earn Hvidbog: https://lunarcrush.com/litepaper.pdf Køb LUNR nu!

LunarCrush (LUNR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LunarCrush (LUNR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 425.63K $ 425.63K $ 425.63K Samlet udbud $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Cirkulerende forsyning $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 425.63K $ 425.63K $ 425.63K Alle tiders Høj: $ 13.96 $ 13.96 $ 13.96 Alle tiders Lav: $ 0.00194135 $ 0.00194135 $ 0.00194135 Nuværende pris: $ 0.00283753 $ 0.00283753 $ 0.00283753 Få mere at vide om LunarCrush (LUNR) pris

LunarCrush (LUNR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LunarCrush (LUNR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUNR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUNR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUNR's tokenomics, kan du udforske LUNR tokens live-pris!

LUNR Prisprediktion Vil du vide, hvor LUNR måske er på vej hen? Vores LUNR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUNR Tokens prisprediktion nu!

