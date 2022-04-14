Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lunar Snake Coin (SNAKE2025), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Information The Lunar Snake Coin, often associated with the Chinese zodiac, symbolizes various qualities and attributes related to the Year of the Snake. In Chinese culture, the Snake is seen as a symbol of wisdom, intuition, and elegance. People born in the Year of the Snake are often considered to be intelligent, enigmatic, and capable of deep thought. The coin itself can represent prosperity, good fortune, and protection. It may also serve as a talisman or amulet, believed to bring luck and ward off negative energies. Additionally, the Lunar Snake Coin can reflect themes of transformation and renewal, aligning with the cyclical nature of the lunar calendar and the idea of new beginnings. Overall, the Lunar Snake Coin embodies both the characteristics of the Snake and the cultural significance of lunar symbolism, making it a meaningful object for those celebrating the Year of the Snake.

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lunar Snake Coin (SNAKE2025), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.61K $ 21.61K $ 21.61K Samlet udbud $ 992.87M $ 992.87M $ 992.87M Cirkulerende forsyning $ 992.87M $ 992.87M $ 992.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.61K $ 21.61K $ 21.61K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Lunar Snake Coin (SNAKE2025) pris

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lunar Snake Coin (SNAKE2025) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNAKE2025 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNAKE2025 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNAKE2025's tokenomics, kan du udforske SNAKE2025 tokens live-pris!

