Lumoz (MOZ) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MOZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOZs højeste pris nogensinde er $ 0.03642493, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MOZ har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, +11.86% i løbet af 24 timer og -13.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lumoz (MOZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 498.92K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.45M Cirkulationsforsyning 1.45B Samlet Udbud 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Lumoz er $ 498.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOZ er 1.45B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.45M.