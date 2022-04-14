LUMI ($LUMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i LUMI ($LUMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LUMI ($LUMI) Information Lumi is the all seeing cat. The main token of the Lumi brotherhood. We are forging an extremely strong community & are collaborating as a wide, crowd sourced team inorder to take Lumi to being a recognisable figure in pop culture. Lumi represents the curious nature of human beings, and is a crypto asset that fellow holders can own, showing their dedication & belief in the Lumi project. There is an incredibly talented community behind of Lumi, and we all want to see it's success. Officiel hjemmeside: https://lumiseesall.com/ Køb $LUMI nu!

LUMI ($LUMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LUMI ($LUMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.37K $ 12.37K $ 12.37K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.37K $ 12.37K $ 12.37K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om LUMI ($LUMI) pris

LUMI ($LUMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LUMI ($LUMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $LUMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $LUMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $LUMI's tokenomics, kan du udforske $LUMI tokens live-pris!

$LUMI Prisprediktion Vil du vide, hvor $LUMI måske er på vej hen? Vores $LUMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $LUMI Tokens prisprediktion nu!

