LULU (LULU) Tokenomics Få vigtig indsigt i LULU (LULU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LULU (LULU) Information Luluchain is a project that transforms human emotions into quantifiable and tradable digital assets, thereby creating a new value chain in the decentralized world.Our target users include individuals who thrive in social settings and businesses or brands seeking precise, innovative upgrades.By integrating interaction data from Web2 social scenarios with the transparency of Web3 decentralized finance, we are pioneering a new era of the emotional economy Officiel hjemmeside: https://luluchain.xyz Køb LULU nu!

LULU (LULU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LULU (LULU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.53K $ 69.53K $ 69.53K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 11.03M $ 11.03M $ 11.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.30M $ 6.30M $ 6.30M Alle tiders Høj: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Alle tiders Lav: $ 0.00549947 $ 0.00549947 $ 0.00549947 Nuværende pris: $ 0.00630373 $ 0.00630373 $ 0.00630373 Få mere at vide om LULU (LULU) pris

LULU (LULU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LULU (LULU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LULU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LULU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LULU's tokenomics, kan du udforske LULU tokens live-pris!

LULU Prisprediktion Vil du vide, hvor LULU måske er på vej hen? Vores LULU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LULU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!