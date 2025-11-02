UdvekslingDEX+
Den direkte Lulu the Ostrich pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid LULU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LULU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LULU

LULU Prisinfo

Hvad er LULU

LULU Officiel hjemmeside

LULU Tokenomics

LULU Prisprognose

Lulu the Ostrich Logo

Lulu the Ostrich Pris (LULU)

Ikke noteret

1 LULU til USD direkte pris:

--
----
-13.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Lulu the Ostrich (LULU) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:08:58 (UTC+8)

Lulu the Ostrich (LULU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+15.27%

-13.39%

+19.05%

+19.05%

Lulu the Ostrich (LULU) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har LULU handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LULUs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LULU har ændret sig med +15.27% i løbet af den sidste time, -13.39% i løbet af 24 timer og +19.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lulu the Ostrich (LULU) Markedsinformation

$ 10.30K
$ 10.30K$ 10.30K

--
----

$ 10.30K
$ 10.30K$ 10.30K

999.93M
999.93M 999.93M

999,927,473.3870248
999,927,473.3870248 999,927,473.3870248

Den nuværende markedsværdi på Lulu the Ostrich er $ 10.30K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LULU er 999.93M, med et samlet udbud på 999927473.3870248. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.30K.

Lulu the Ostrich (LULU) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Lulu the Ostrich til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Lulu the Ostrich til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Lulu the Ostrich til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Lulu the Ostrich til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-13.39%
30 dage$ 0-27.39%
60 dage$ 0-91.06%
90 dage$ 0--

Hvad er Lulu the Ostrich (LULU)

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Lulu the Ostrich (LULU) Ressource

Officiel hjemmeside

Lulu the Ostrich Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Lulu the Ostrich (LULU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Lulu the Ostrich (LULU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Lulu the Ostrich.

Tjek Lulu the Ostrich prisprediktion nu!

LULU til lokale valutaer

Lulu the Ostrich (LULU) Tokenomics

At forstå tokenomics for Lulu the Ostrich (LULU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LULU Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Lulu the Ostrich (LULU)

Hvor meget er Lulu the Ostrich (LULU) værd i dag?
Den direkte LULU pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LULU til USD pris?
Den aktuelle pris på LULUtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Lulu the Ostrich?
Markedsværdien for LULU er $ 10.30K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LULU?
Den cirkulerende forsyning af LULU er 999.93M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LULU?
LULU opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LULU?
LULU så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for LULU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LULU er -- USD.
Bliver LULU højere i år?
LULU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LULU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:08:58 (UTC+8)

Lulu the Ostrich (LULU) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

