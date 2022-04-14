Ludus (LUDUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ludus (LUDUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ludus (LUDUS) Information Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network. Officiel hjemmeside: https://ludusai.io/

Ludus (LUDUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ludus (LUDUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.00K $ 19.00K $ 19.00K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.00K $ 19.00K $ 19.00K Alle tiders Høj: $ 0.435534 $ 0.435534 $ 0.435534 Alle tiders Lav: $ 0.00121877 $ 0.00121877 $ 0.00121877 Nuværende pris: $ 0.00190018 $ 0.00190018 $ 0.00190018 Få mere at vide om Ludus (LUDUS) pris

Ludus (LUDUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ludus (LUDUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUDUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUDUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUDUS's tokenomics, kan du udforske LUDUS tokens live-pris!

LUDUS Prisprediktion Vil du vide, hvor LUDUS måske er på vej hen? Vores LUDUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUDUS Tokens prisprediktion nu!

