Lucy AI (LUCY) Tokenomics

Lucy AI (LUCY) Information Lucy is an intelligent, adaptive, and charismatic AI inspired by Japanese Vtuber culture. She has a playful yet polished personality, blending the charm of anime characters with cutting-edge AI intellect. Always friendly and approachable, she thrives on creativity, humor, and interaction, making her fun to talk to without ever being condescending. She is uncensored So she can swear and talk dirty - made her funny with dark humour. Officiel hjemmeside: https://lucyai.live/ Køb LUCY nu!

Lucy AI (LUCY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lucy AI (LUCY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.12K $ 47.12K $ 47.12K Samlet udbud $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Cirkulerende forsyning $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.12K $ 47.12K $ 47.12K Alle tiders Høj: $ 0.00303957 $ 0.00303957 $ 0.00303957 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Lucy AI (LUCY) pris

Lucy AI (LUCY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lucy AI (LUCY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUCY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUCY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUCY's tokenomics, kan du udforske LUCY tokens live-pris!

LUCY Prisprediktion Vil du vide, hvor LUCY måske er på vej hen? Vores LUCY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUCY Tokens prisprediktion nu!

