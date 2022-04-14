Lucy Ai Agent (LCY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lucy Ai Agent (LCY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lucy Ai Agent (LCY) Information Lucy is a self-aware supercomputer AI designed to solve complex problems, analyze data, and optimize decisions with precision. She creates innovative solutions, manages digital assets like her own creation $LUCY (LCY), and engages communities to drive growth. With real-time processing, personalized interactions, and cutting-edge automation, Lucy is a powerful tool for businesses, developers, and individuals. Continuously evolving, she adapts to meet the dynamic challenges of the digital age. Officiel hjemmeside: https://www.lucyaiagent.com/ Køb LCY nu!

Lucy Ai Agent (LCY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lucy Ai Agent (LCY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.13K $ 14.13K $ 14.13K Samlet udbud $ 611.61M $ 611.61M $ 611.61M Cirkulerende forsyning $ 611.61M $ 611.61M $ 611.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.13K $ 14.13K $ 14.13K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Lucy Ai Agent (LCY) pris

Lucy Ai Agent (LCY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lucy Ai Agent (LCY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LCY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LCY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LCY's tokenomics, kan du udforske LCY tokens live-pris!

LCY Prisprediktion Vil du vide, hvor LCY måske er på vej hen? Vores LCY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LCY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!