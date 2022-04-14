Lucretius (LUC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lucretius (LUC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lucretius (LUC) Information "Lucretius is a fully decentralized metaverse web-based game that is filled with endless fun and adventure. It is an exciting new complex where you can connect with other users, make new friends, participate in community events, win contests, exchange NFTs at the marketplace, and many other fun activities. In Lucretius, the fun never ends. You can participate in auction events, art exhibitions, concerts and even get paid for having fun with Play & Earn. It is a web-based game that stands out because it offers the best of two worlds. It provides an exhilarating gameplay experience and a platform for players who want to acquire and trade NFTs, even if they have no idea what an NFT is. Lucretius was not created as a game for only blockchain players. It is aimed at a segment of the gaming community which can be quickly onboarded from other mainstream platforms. Their unique angle offers an exciting way to connect a compelling game narrative with the metaverse and underlying blockchain technology. With these features, the Lucretius complex can attract millions of gamers to the blockchain ecosystem and create multiple income generation streams in the process. The project leverages the XRPL, which facilitates advanced and in-game DeFi features." Officiel hjemmeside: https://lucretius.games Køb LUC nu!

Lucretius (LUC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lucretius (LUC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.95K $ 11.95K $ 11.95K Samlet udbud $ 604.13M $ 604.13M $ 604.13M Cirkulerende forsyning $ 526.53M $ 526.53M $ 526.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.71K $ 13.71K $ 13.71K Alle tiders Høj: $ 0.052003 $ 0.052003 $ 0.052003 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Lucretius (LUC) pris

Lucretius (LUC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lucretius (LUC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUC's tokenomics, kan du udforske LUC tokens live-pris!

