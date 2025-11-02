Lucky Moon (LUCKYMOON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00265184 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.06% Prisændring (1D) -5.33% Prisændring (7D) -37.46%

Lucky Moon (LUCKYMOON) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har LUCKYMOON handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LUCKYMOONs højeste pris nogensinde er $ 0.00265184, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LUCKYMOON har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, -5.33% i løbet af 24 timer og -37.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lucky Moon (LUCKYMOON) Markedsinformation

Markedsværdi $ 88.78K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 88.78K Cirkulationsforsyning 21.00B Samlet Udbud 21,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Lucky Moon er $ 88.78K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LUCKYMOON er 21.00B, med et samlet udbud på 21000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 88.78K.