Low Quality Cat (LQC) Information The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery. Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown. However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere. The community has burned 45% of the supply. The memes are endless. Officiel hjemmeside: http://lowqualitycat.xyz/ Køb LQC nu!

Low Quality Cat (LQC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Low Quality Cat (LQC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 127.00K $ 127.00K $ 127.00K Samlet udbud $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M Cirkulerende forsyning $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 127.00K $ 127.00K $ 127.00K Alle tiders Høj: $ 0.00630254 $ 0.00630254 $ 0.00630254 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026216 $ 0.00026216 $ 0.00026216 Få mere at vide om Low Quality Cat (LQC) pris

Low Quality Cat (LQC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Low Quality Cat (LQC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LQC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LQC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LQC's tokenomics, kan du udforske LQC tokens live-pris!

